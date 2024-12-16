Баллы "Миллиона призов" можно получить с помощью сервиса "Московский постамат"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

При получении заказов с помощью сервиса бесконтактной доставки "Московский постамат" горожанам будут начислять 50 баллов городской программы лояльности "Миллион призов", передает портал мэра и правительства Москвы.

Возможность получить городские баллы доступна совершеннолетним жителям столицы, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Для этого в в разделе доставки приложения маркетплейса необходимо выбрать "Московский постамат".

После того, как заказ будет выдан, постамат предложит получить городские баллы. Следует согласиться и отсканировать QR-код, который появится на постамате. Далее необходимо авторизоваться в личном кабинете, где в правом верхнем углу нужно выбрать пункт "Персональный код", после чего поднести появившийся на экране телефона персональный QR-код к считывателю на постамате.

Отмечается, что получить городские баллы можно будет только в постаматах, которые оснащены сканером, и не более трех раз в месяц. Их можно использовать для пополнения карты "Тройка" или парковочного счета. Кроме того, баллы возможно обменять на различные предложения партнеров программы, а также скидки в столичных аптеках.

Ранее сообщалось, что участники программы "Миллион призов" смогут исполнить желания детей из новых регионов РФ и участников СВО в рамках проекта "Зима в Москве". Так, "Миллион призов" продолжает свою работу с фондом "Народный фронт. Все для победы!". К благотворительной акции могут присоединиться обладатели городских "зеленых" баллов, которые горожане получают за свое участие в проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Наш город" и других.