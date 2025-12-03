Студенты МГТУ имени Баумана могут получить заказы в постаматах в общежитиях

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Два устройства городского сервиса "Московский постамат" установили на территориях общежитий МГТУ имени Баумана. Теперь студенты могут в любое время получить свои онлайн-заказы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Один из постаматов находится в общежитии № 10 в Госпитальном переулке. Он обеспечивает выдачу товаров из крупнейших маркетплейсов – партнеров городской сети.

Второе устройство – специализированный хладомат – находится в общежитии № 14 на Госпитальной набережной. Кроме товаров из маркетплейсов, туда можно заказать продукты с бесплатной доставкой.

Постаматы позволяют быстро забрать заказ и не тратить лишние силы на бытовые мелочи. Чем меньше студент думает о том, где забрать продукты или посылку, тем больше внимания он может уделить учебе, сказал проректор по кампусной политике МГТУ Евгений Попов.

Одно из преимуществ установленных постаматов – круглосуточный доступ. Молодые люди могут забрать товары в любое время, независимо от графика доставок.

Другими важными моментами стали бесконтактность и безопасность. Для получения посылки не нужно встречаться с курьером. Постамат оборудован камерой наблюдения, а его ячейки открываются только по одноразовому коду для обеспечения дополнительной защиты.

Важную роль также играет функциональность: температурный режим хладомата позволяет хранить продукты в ячейках до четырех часов. Для оформления доставки нужно выбрать устройство городской сети в приложении. После поступления товара пользователь получит уведомление.

"Постаматы в общежитиях – это правда удобно. Учеба часто идет допоздна, и ждать курьера или идти в пункт выдачи не всегда получается. А в постамате можно забрать заказ по пути домой или утром перед парами", – отметила студентка Милина Хабирова.

Всего в столице установлено более тысячи устройств "Московского постамата". С их помощью жители уже получили более 320 тысяч заказов. Постаматы сервиса расположены в подъездах жилых домов, во дворах, библиотеках, домах культуры, бизнес-центрах и административных зданиях.