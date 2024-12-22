Более 1 тыс устройств проекта "Московский постамат" установили в столице

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более тысячи устройств проекта "Московский постамат" установили в столице. Горожане получили с их помощью уже свыше 320 тысяч заказов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С июня 2022 года горожане могут воспользоваться удобным и безопасным сервисом бесконтактной доставки интернет-заказов. Благодаря ей прощается процесс получения заказов из крупнейших российских маркетплейсов.

Новое оборудование позволяет забирать посылки прямо в подъезде дома.

Постаматы сервиса расположены в подъездах жилых домов, во дворах, библиотеках, домах культуры, административных зданиях и бизнес-центрах. Товары можно забрать в любое время суток. Доставку осуществляют курьеры, прошедшие дополнительную проверку.

Ранее сообщалось, что к проекту "Московский постамат" присоединились более 100 столичных учреждений культуры. Так, больше всего из них находятся в Восточном, Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы. Горожане могут забрать заказы в домах культуры, библиотеках, музыкальных школах и культурных центрах.

