Каждый четвертый россиянин делает интернет-заказы раз в неделю

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В России 22% жителей заказывают товар с интернета раз в неделю. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование оператора экспресс-доставки.

34% жителей страны покупают товары онлайн 2–3 раза в месяц, а 9% делают заказы чаще нескольких раз в неделю. Наиболее популярные категории – одежда, обувь и аксессуары (56%), товары для дома (45%) и косметика (37%). Реже приобретают электронику (31%) и автотовары (23%).

71% россиян ежедневно отслеживают статус своих онлайн-заказов. Основными причинами являются: ожидание покупки (47%), срочная доставка (21%) и высокая стоимость товара (11%). Кроме того, 3% пользователей указали, что отслеживают заказы из-за удобного интерфейса сервиса.

В издании отмечают, что большинство получателей стремятся забрать посылку сразу после ее поступления в пункт выдачи. Основными мотивами являются удобное расположение ПВЗ (53%) и необходимость получения товара к определенной дате (34%). В то же время 57% откладывают получение в связи с высокой загрузкой, а 44% предпочитают дождаться накопления нескольких заказов.

При этом 89% респондентов заявляют, что всегда забирают посылки в установленный срок, и лишь 11% признали факт продления срока хранения.

Оптимальный срок хранения посылок для большинства респондентов составляет до 7 дней (43%). Для своевременного получения заказов 45% опрошенных предлагают увеличить количество уведомлений в виде ежедневных push-сообщений или СМС до окончания срока хранения. Также 29% респондентов высказались за увеличение количества пунктов выдачи.

Среди других предложений респондентов – продление времени работы пунктов выдачи (22%) и внедрение системы бронирования времени получения посылок (12%).

Постаматы обеспечивают своевременное получение посылок, и 38% пользователей забирают заказы сразу после уведомления. Среди преимуществ данного формата 32% отмечают круглосуточный доступ, а 28% указывают на повышение организованности и внимательности к срокам хранения, уточнили в исследовании.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы Wildberries и Ozon ограничат продажу товаров для татуировок. Их перенесут в раздел "Для взрослых".

В пресс-службе отметили, что машинки и краски для нанесения татуировок предназначены только для профессионального использования сертифицированными мастерами. В Ozon подтвердить возраст может сотрудник пункта выдачи или курьер.