Wildberries и Ozon ограничат продажу тату-наборов несовершеннолетним

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Маркетплейсы Wildberries и Ozon ограничат продажу товаров для татуировок несовершеннолетним. Товары этой категории на Wildberries переносятся в раздел "Для взрослых", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries и Russ.

В компании уточнили, что проверяют информацию о возможных случаях продажи детям некачественных тату-наборов.

"Wildberries всегда оперативно реагирует на обращения своих клиентов, правообладателей, государственных органов и общественных организаций, поэтому в настоящее время маркетплейс проводит проверку и осуществляет перенос таких товаров в раздел "18+", – говорится в сообщении.

Процесс переноса товаров в соответствующий раздел происходит в течение трех суток. В пресс-службе компании подчеркнули, что машинки и краски для нанесения татуировок предназначены исключительно для профессионального использования сертифицированными мастерами.

В свою очередь, в Ozon агентству сообщили, что в случае сомнений в возрасте покупателя такого товара сотрудник пункта выдачи или курьер попросит показать удостоверение личности.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу детям тату-наборов на маркетплейсах. Как считает глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, дешевые наборы несут много рисков для организма, так как они часто производятся вне строгих стандартов безопасности.

Кроме того, депутат напомнил, что по закону несовершеннолетние не могут самостоятельно набивать себе татуировки в салонах.