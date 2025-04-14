В Госдуме предложили запретить продажу детям тату-наборов на маркетплейсах

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Наборы для татуировок на маркетплейсах предложили запретить продавать детям. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Увидел, как в соцсетях распространяется информация о том, что подростки покупают на маркетплейсах дешевые наборы с красками для татуировок и самостоятельно их набивают", – рассказал Леонов.

По его словам, такие дешевые наборы несут много рисков для молодого организма, так как они часто производятся вне строгих стандартов безопасности.

"Недорогие краски могут стать причиной серьезных заболеваний кожи или даже привести к интоксикации организма", – считает депутат.

Парламентарий призвал родителей внимательно отнестись к тому, что заказывают их дети на маркетплейсах.

"А если задуматься, то почему они (наборы для татуировок. – Прим. ред.) вообще свободно продаются? На мой взгляд, нужно запретить их к продаже на маркетплейсах детям до 18 лет", – добавил парламентарий.

Кроме того, депутат напомнил, что согласно закону, несовершеннолетние не могут самостоятельно набивать себе татуировки в салонах. Для этого им нужно получить согласие родителей в письменном виде.

В свою очередь, дерматолог Татьяна Егорова заявила, что эти недорогие наборы для татуировок не подходят для кожи человека. Продукт предназначен исключительно для искусственной кожи, чтобы начинающие специалисты могли тренироваться, передает телеканал "360".

"Там много химических красителей и разных веществ, не предназначенных для кожи, это может быть чревато тяжелыми последствиями. Вообще нельзя этого делать категорически", – подчеркнула врач.

Также Егорова отметила, что набивание тату в нестерильных условиях может усугубить ситуацию инфекциями и нагноениям.

Ранее в России предложили ужесточить требования к составу чернил для татуировок. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев обратил внимание на необходимость дополнительных исследований в области состава чернил. Он призвал к более глубокому изучению механизмов, почему татуировки могут приводить к развитию рака.