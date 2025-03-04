Онколог Вертиева: татуировки могут вызвать аутоиммунные реакции и спровоцировать лимфому

04 марта, 16:35Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Красящий пигмент в татуировках может спровоцировать в организме ряд аутоиммунных реакций и тем самым вызвать лимфому. Причем это не зависит от размера рисунка, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач – онколог-дерматолог Екатерина Вертиева.
Ранее группа ученых из Дании и Финляндии выяснила, что наличие татуировок на теле может повышать риск развития рака кожи и лимфомы. По данным исследования, опасность представляют чернила, которые накапливаются в лимфатических узлах и способны приводить к хроническому воспалению. Особенно высок риск у тех, чьи татуировки по размеру больше ладони.
Говоря о других видах онкологии, Вертиева отметила, что частота встречаемости меланомы, базальноклеточного и плоскоклеточного рака в общей популяции не отличается от людей с татуировками.
В то же время эксперт добавила, что тату действительно может вызывать лимфому и псевдолимфому (доброкачественное заболевание).
"Мы в своей практике очень часто видели такие случаи именно в связи с татуировками. Это связано с тем, что красящий пигмент вызывает активацию иммунной системы и появление каких-то аутоиммунных реакций. Причем это не зависит от размера рисунка", – указала она.
В свою очередь, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский напомнил, что при нанесении татуировки можно также заразиться опасными заболеваниями.
Специалист также отметил, что у некоторых людей после процедуры может проявиться аллергия. При склонности к нежелательным реакциям на металлы и красители он посоветовал перед процедурой проконсультироваться с аллергологом-иммунологом.
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