Онколог Вертиева: татуировки могут вызвать аутоиммунные реакции и спровоцировать лимфому

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Красящий пигмент в татуировках может спровоцировать в организме ряд аутоиммунных реакций и тем самым вызвать лимфому. Причем это не зависит от размера рисунка, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач – онколог-дерматолог Екатерина Вертиева.

Ранее группа ученых из Дании и Финляндии выяснила, что наличие татуировок на теле может повышать риск развития рака кожи и лимфомы. По данным исследования, опасность представляют чернила, которые накапливаются в лимфатических узлах и способны приводить к хроническому воспалению. Особенно высок риск у тех, чьи татуировки по размеру больше ладони.

Говоря о других видах онкологии, Вертиева отметила, что частота встречаемости меланомы, базальноклеточного и плоскоклеточного рака в общей популяции не отличается от людей с татуировками.



Екатерина Вертиева врач-онкодерматолог С другой стороны, часто мы можем пропустить меланому или другие виды рака просто потому, что они находятся в зоне рисунка и пациенты не обращают на них внимания.

В то же время эксперт добавила, что тату действительно может вызывать лимфому и псевдолимфому (доброкачественное заболевание).

"Мы в своей практике очень часто видели такие случаи именно в связи с татуировками. Это связано с тем, что красящий пигмент вызывает активацию иммунной системы и появление каких-то аутоиммунных реакций. Причем это не зависит от размера рисунка", – указала она.

В свою очередь, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский напомнил, что при нанесении татуировки можно также заразиться опасными заболеваниями.



Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Самые актуальные – это гепатит C, B и ВИЧ. При этом подавляющее большинство заведений, где делают тату, имеют все необходимые средства для дезинфекции и стерилизации. Если они работают в рамках закона и санитарных правил и норм, то вероятность заражения крайне не велика.

Специалист также отметил, что у некоторых людей после процедуры может проявиться аллергия. При склонности к нежелательным реакциям на металлы и красители он посоветовал перед процедурой проконсультироваться с аллергологом-иммунологом.

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