Химик Дорохов предупредил, что поддельные духи могут спровоцировать рак

Фото: 123RF/fotobyjuliet

Поддельные духи опасны для здоровья человека, поскольку не проходят контроль над процессом производства. Как сообщил "Газете.ру" доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, использование такой продукции может вызвать рак.

Специалист объяснил, что входящие в состав поддельных духов продукты разлагаются под воздействием света, тепла или воздуха, образовывая вредные соединения. Впоследствии такой парфюм изменяет свой цвет и консистенцию и становится непригодным для использования. Длительное применение поддельных духов может привести к дерматиту, экземе и раку кожи, предупредил доцент.

По словам Дорохова, поддельные духи часто изготавливают из дешевых, небезопасных веществ, вызывающих аллергию. В их состав могут входить фенолы и альдегиды, провоцирующие кожные высыпания, головные боли и проблемы с дыханием. Некоторый поддельный парфюм содержит тяжелые металлы, которыми человек может отравиться, отметил собеседник издания.

Ранее Дорохов посоветовал при выборе кондиционера для белья внимательно изучить его состав, поскольку во многих из них присутствуют вредные для здоровья вещества. По словам химика, одним из самых опасных ингредиентов в кондиционерах являются хлорорганические соединения, такие как триклозан.

В беседе с Москвой 24 парфюмер Александра Глюк дала советы по выбору ароматов. По ее словам, парфюмы с цветочными и древесными нотами, а также цитрусовые ароматы способны поднимать настроение.