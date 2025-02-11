Парфюмер Сиордия рассказала об ароматах, которые подавляют аппетит

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Ароматы лаванды, грейпфрута или базилика могут помочь в борьбе с желанием поскорее что-то съесть, рассказала Москве 24 парфюмер Екатерина Сиордия.

Она отметила, что если аппетит повышается как ответная реакция организма на высокую активность, то можно понюхать эфирное масло базилика. Аромат быстро активирует мозговую деятельность и хорошо отвлекает от желания что-то съесть, отметила парфюмер.



Екатерина Сиордия парфюмер Если аппетит возникает в результате стресса, можно понюхать эфирное масло лаванды – оно способствует расслаблению и снимает острое состояние. А кому-то хорошо помогают специи – запахи корицы, имбиря, кардамона и так далее.

"В свою очередь, запах грейпфрута очень хорошо наполняет энергией, вызывает чувство радости. Так что после него можно спокойно обойтись без булочки", – отметила Екатерина Сиордия.

При этом эксперт отметила, что запахи могут очень по-разному влиять на людей, поэтому всегда важно пробовать, экспериментировать, искать тот аромат, который подойдет конкретному человеку.

Ранее парфюмер Александра Глюк рассказала, что настроиться на рабочий лад помогают свежие, "хрустящие" акватические и минеральные ноты в парфюмах. А также хороши в этом плане аккорды имбиря и пачули – они "окутывают теплом и силой, делают нас более самоуверенными, наполняют жизненной энергией".