Парфюмер Сиордия рассказала об ароматах, которые подавляют аппетит

11 февраля, 08:30Общество
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Ароматы лаванды, грейпфрута или базилика могут помочь в борьбе с желанием поскорее что-то съесть, рассказала Москве 24 парфюмер Екатерина Сиордия.
Она отметила, что если аппетит повышается как ответная реакция организма на высокую активность, то можно понюхать эфирное масло базилика. Аромат быстро активирует мозговую деятельность и хорошо отвлекает от желания что-то съесть, отметила парфюмер.
"В свою очередь, запах грейпфрута очень хорошо наполняет энергией, вызывает чувство радости. Так что после него можно спокойно обойтись без булочки", – отметила Екатерина Сиордия.
При этом эксперт отметила, что запахи могут очень по-разному влиять на людей, поэтому всегда важно пробовать, экспериментировать, искать тот аромат, который подойдет конкретному человеку.
Ранее парфюмер Александра Глюк рассказала, что настроиться на рабочий лад помогают свежие, "хрустящие" акватические и минеральные ноты в парфюмах. А также хороши в этом плане аккорды имбиря и пачули – они "окутывают теплом и силой, делают нас более самоуверенными, наполняют жизненной энергией".