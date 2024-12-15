Парфюмер Вельчева-Лутак дала советы по выбору духов в подарок

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Информация о вкусах и предпочтениях человека, ориентир на его возраст или же общие тренды помогут при выборе парфюма в подарок. Об этом Москве 24 рассказала аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак.

По ее словам, если хочется подарить именно парфюм, важно учитывать предпочтения другого человека, а не свои собственные. Соответственно, следует постараться узнать о его вкусах как можно больше.



Юлия Вельчева-Лутак аромадизайнер и парфюмер Нужно обратить внимание на то, какими парфюмами он или она уже пользуется, можно даже невзначай спросить название. После чего найти этот парфюм в интернете и посмотреть, какие ноты и аккорды есть в его композиции, а затем подобрать схожий аромат для подарка.

"Если мы бываем у человека в гостях, стоит также обратить внимание на то, какие ароматы для дома он выбирает. Ведь дом – это место уюта и спокойствия, поэтому с максимальной вероятностью в нем будет тот аромат, который человеку искренне нравится", – пояснила Вельчева-Лутак.

Задача становится сложнее, когда парфюм предстоит выбирать малознакомому человеку. В этом случае можно опираться на общие факторы, такие как пол и возраст, отметила эксперт.

"Традиционно считается, что молодые девушки предпочитают более легкие, цветочные, в какой-то степени "конфетные" ароматы. Им также с большей вероятностью понравятся фруктово-цветочные композиции", – отметила парфюмер.

Статусным и взрослым леди можно подобрать более нишевые, сложные ароматы, ориентируясь на тренды.

"Напомню, что сейчас в мире парфюмерии тренд на ноты шафрана, уд, пачули, бобы тонка, табачные листья, ирис, сандал и нарцисс", – подчеркнула специалист.



Юлия Вельчева-Лутак аромадизайнер и парфюмер При выборе парфюма для мужчины лучше пойти по традиционному и безопасному пути и подобрать аромат с древесными и зелеными нотами. Например, это может быть можжевельник, табачные листья, кедр, эвкалипт, сандал, специи. Такие сочетания особенно красиво раскрываются в мужском стиле.

Неплохтим вариантом для подарка станет сет парфюмов – набор из трех-пяти тревел-версий ароматов. Это очень удобно и практично, к тому же позволяет миксовать парфюмы.

"Скажем, один аромат можно нанести на кожу, а второй – на одежду, чтобы создать уникальное звучание и получить шлейф, который будет ассоциироваться исключительно с конкретным человеком", – отметила Вельчева-Лутак.

Ранее парфюмер Екатерина Сиордия рассказала об идеальных ароматах для первого свидания. Мужчинам она посоветовала подобрать парфюм с теплыми древесными нотами, который поможет казаться в глазах противоположного пола более брутальным и уверенным в себе. Дамам же прекрасно подойдут для такого случая цветочные ноты.