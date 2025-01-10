Парфюмер Александра Глюк назвала ароматы, помогающие настроиться на работу

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Запахи мяты, вербены, имбиря, пачули и базилика помогут взбодриться и сосредоточиться на работе. Об этом Москве 24 рассказала парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк.

По ее словам, аккорды имбиря и пачули "окутывают теплом и силой, делают нас более самоуверенными, наполняют жизненной энергией". Их можно найти в пряных нишевых духах, а также у инди-парфюмеров, которые создают натуральные ароматы, добавила специалист.



Александра Глюк парфюмер Уверенно встать на рабочие лыжи помогут и свежие, "хрустящие" акватические и минеральные ноты в парфюмах.

Хороши в этом плане и ноты базилика: тонкий аромат окутывает пространство, пробуждая вдохновение и делая окружающих более сосредоточенными.

"Рекомендую приобретать диффузоры для дома с нотой базилика, чтобы всегда легко выходить в рабочий режим. А еще можно капнуть пару капель эфирного масла растения в диффузор или увлажнитель воздуха", – посоветовала Александра Глюк.

Кроме того, стоит обратить внимание на ароматы с гармоничными акцентами мяты и вербены. Они придадут ясности мышлению, заключила парфюмер.

Ранее парфюмер Екатерина Сиордия рассказала о самых подходящих ароматах для зимы. По ее мнению, в холодное время года лучше всего звучат парфюмы с гурманскими нотами. Например, горького, молочного или белого шоколада, а также пралине.