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10 июля, 15:46

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Парфюмер Чернышова: при выборе духов необходимо дождаться раскрытия базовых нот

Парфюмер назвала способ безошибочно подобрать духи

Фото: 123RF/photojuli

При выборе нового аромата очень важно дождаться раскрытия его базовых нот, рассказала Москве 24 президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова.

По ее словам, стоя у витрин с флаконами, не стоит торопиться: чаще всего быстрые, спонтанные покупки по прошествии времени не вызывают чувства эйфории и остаются в итоге пылиться на полке.

"Первыми внимание своей легкостью и красотой привлекают верхние, головные ноты. К ним относятся цитрусы, специи, свежесть, зелень, альдегиды самых разных спектров звучания", – объяснила эксперт.

В течение 20 минут они могут улетучиться и обнажить сердце аромата – более крупные молекулы средних нот: цветочные, фруктовые, легкие древесные и хвойные. Срок их жизни может длиться до трех часов, и эта часть покупателям тоже обычно нравится за редкими исключениями, отметила Чернышова.

После исчезновения средних обнажаются базовые ноты, которые и обеспечивают стойкость аромата. К ним относятся древесные, мускусные, ванильные, табачные, бальзамические и амбровые. И вот они нередко разочаровывают, ведь большая часть этих веществ в отдельности пахнет малоприятно.
Оксана Чернышова
президент Гильдии парфюмеров России

"Парфюмеры, конечно, стараются сочетать их наиболее гармоничным образом, но все же именно эти ноты и раздражают по прошествии нескольких часов, оставаясь на коже неприлично долго", – отметила эксперт.

Поэтому, чтобы выбрать парфюм безошибочно, нужно нанести его на запястье и дождаться исчезновения верхних и средних нот – на это уйдет примерно два-три часа, посоветовала Чернышова.

Ранее химик, парфюмер Валерия Нестерова рассказала о лучших ароматах для лета. Среди них фруктовые и ягодные – это может быть яблоко, черешня, вишня, персик, ананас, кокос. Также отлично будут звучать травяные успокаивающие ноты, добавила эксперт.

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Трошина Любовь

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