Парфюмер Нестерова рассказала, какие ароматы звучат наиболее дорого

Фото: depositphotos/lachernetska@gmail.com

Парфюмы, в которых преобладают древесные, кожаные и табачные ноты, традиционно воспринимаются как более дорогие, рассказала Москве 24 химик, парфюмер Валерия Нестерова.

По ее словам, "дорогое" звучание часто обусловлено ассоциативной связью.

"Когда спрашиваешь у людей, что такое дорогой аромат, они обычно сразу вспоминают запах в салоне престижного автомобиля, зале ресторана или тот, что напоминает о роскоши восточных курортов", – пояснила эксперт.



Валерия Нестерова химик, парфюмер Поэтому обычно именно насыщенные восточные ароматы считаются дорогими. А также парфюмы с акцентом на глубокие древесные ноты – они структурные, плотные, ассоциируются с элитной мебелью из дорогой древесины.

В том числе статусными считаются удовые ароматы, которые имеют металлическое, а также копчено-бальзамическое дымное "дыхание". Или ароматы с акцентом на пачули, отметила парфюмер.

Также дорогими часто кажутся кожаные ноты – они напоминают о запахе в салоне люксового авто, добавила Нестерова.

При этом надо отметить, что дорогое звучание парфюму обеспечивает еще и многослойность: когда композиция сложная и аромат раскрывается слоями.

"Например, если духи содержат комбинацию из кожаных, металлических, табачных и фруктовых, ягодных или цветочных ароматов. Также дорого звучат варианты, сочетающие ваниль с табачными, кожаными и древесными нотами. Или, скажем, дерево с вишней", – пояснила Нестерова.

Ранее президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова посоветовала выбирать для важных переговоров древесно-цветочные ароматы или парфюм с мягкой кожаной нотой, который ассоциируется с роскошью и представляет человека окружающим обеспеченным и уверенным в себе.