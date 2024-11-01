Инфекционист Чуланов: 70% россиян с гепатитом C не знают о своем заболевании

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Примерно 70% жителей России с гепатитом C не знают о своем диагнозе, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с "Газетой.ру".

Данные проведенной оценки ВОЗ и некоторых экспертов говорят о том, что заболевание выявлено только у 30% всех пациентов, подчеркнул врач. В связи с этим Чуланов предложил расширить скрининг на гепатит C в рамках диспансеризации. По его словам, это позволит включить пациентов в систему оказания медпомощи и вылечить их.

В конце августа Минздрав РФ расширил программу профилактических медосмотров, включив в нее исследование на гепатит C для граждан от 25 лет и старше 1 раз в 10 лет. Данный приказ будет действовать до 1 июля 2027 года.

В свою очередь, Роспотребнадзор зафиксировал в июле снижение числа россиян, больных гепатитами В, С и D, переносящих болезнь в острой форме. Однако, несмотря на снижение числа заболевших, в стране сохраняется высокий уровень хронических форм и бессимптомного носительства. В ведомстве отметили, вакцина против гепатита С еще не разработана из-за высокой изменчивости вируса.