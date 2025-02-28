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28 февраля, 16:10

Политика

Милонов призвал пожизненно запретить торговать производителям одежды с матом

Фото: depositphotos/filedimage

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ограничить продажу товаров с нецензурными надписями на интернет-площадках, передает телеканал "360".

Парламентарий подчеркнул, что часто маркетплейсы позиционируют себя как витрину для продажи товаров. Однако, по его мнению, интернет-площадки обязаны нести ответственность за то, что они продают. При этом Милонов подчеркнул, что если Ozon старается как-то контролировать продавцов, то Wildberries не достаточно работает над "чистотой собственных полок".

"Производители и продавцы этого барахла должны быть примерно наказаны – административно, а если это преступная группировка – и уголовно. Ну и, конечно, в качестве назидания – пожизненный запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Чтоб больше они никому ничего продать не могли", – заявил парламентарий.

Депутат также назвал популярность товаров с матом "быдлокультурой".

Ранее Владимир Путин заявил, что мат остается частью русского языка и бороться с его употреблением можно через повышение общей культуры. Президент РФ подчеркнул, что необходимо повышать общую культуру, а также культуру языка и речи. Он назвал это тонкой сферой. При этом, чтобы повлиять на это, необходимо работать по множеству направлений. Кроме того, глава государства согласился со словами актрисы Екатерины Гусевой, назвавшей матерные выражения "антимолитвой".

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