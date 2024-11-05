Путин назвал мат частью русского языка

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Мат остается частью русского языка, и бороться с его употреблением можно через повышение общей культуры. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Такими словами президент отреагировал на выступление актрисы Екатерины Гусевой.

"Мат – к сожалению, это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. Так же, как физическая культура – это культура тела. Мы же не раздеваемся каждый раз, чтобы демонстрировать свои возможности и свои достижения в этом плане, есть определенные какие-то вещи, связанные с общей культурой человека. И в речи, в языке она тоже проявляется ярким образом", – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что необходимо повышать общую культуру, а также культуру языка и речи. Он назвал это тонкой сферой. При этом, чтобы повлиять на это, необходимо работать по множеству направлений.

Кроме того, президент согласился со словами актрисы, назвавшей матерные выражения "антимолитвой".

"Я так понимаю, что это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, пусть первым бросит камень", – добавил Путин.

Изжить этот грех можно, демонстрируя другие средства выражения, а не только ненормативные.

Ранее Путин поддержал идею ряда экспертов создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик России. По мнению президента, содержание учебников должно быть сбалансировано и взаимосвязано.а

Президент отметил, что при этом следует учитывать особенности восприятия нынешней молодежи и возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", которая начнет работать с 2025 года.