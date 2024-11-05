Путин назвал советскую политику коренизации агрессивной

Фото: kremlin.ru

Украинский язык и культура обладают своей прелестью и красотой, однако советская политика коренизации по отношению к русскоязычному населению Донбасса была агрессивной и настойчивой, заявил Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

По словам президента, советская власть принуждала всегда говоривших на русском языке жителей Донбасса изучать украинский.

"Я хотел бы напомнить, что после образования Советского Союза коммунистическая партия начала проводить политику так называемой коренизации, когда в Донецкой и Луганской агломерации насильно, прямо вот насильно заставляли изучать украинский язык людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным языком русский язык", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин поддержал идею создать стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка и литературы, работающих за рубежом. Российский лидер обратил внимание, что Вербицкая была замечательным педагогом, ученым, настоящим подвижником. Кроме того, она была одним из инициаторов создания совета по русскому языку.