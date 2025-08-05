"Московский постамат" разработал новое устройство для доставки еды

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Сеть "Московский постамат" представил новое устройство для доставки еды – первый в России хладомат. Он установлен в кластере "Ломоносов", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый проект позволит расширить возможности сети. Его реализовали совместно с брендом продуктов для здорового питания.

Благодаря установке хладомата более двух тысяч работников кластера могут забирать свежие продукты в удобное время. При этом продукты можно заказывать онлайн, температурный режим позволяет хранить товар в ячейках до четырех часов.

Для оформления заказа необходимо выбрать устройство городской сети в приложении бренда-партнера. Когда товар привезут, пользователь получит уведомление о том, что заказ находится в устройстве.

Устройства "Московского постамата" расположены в подъездах жилых домов, на придомовых территориях, а также на остановках общественного транспорта, в домах культуры и бизнес-центрах.

"В кластере "Ломоносов" реализован уникальный проект – постамат для получения заказов из маркетплейсов, совмещенный с хладоматом вне магазина для хранения продуктов", – рассказала заместитель генерального директора фонда "Московский инновационный кластер" Элина Клименко.

По ее словам, постаматы – это не просто устройства для получения заказов, а целая технологичная система, созданная для повышения комфорта москвичей.

Ранее россиянам рассказали, какие блюда опасно заказывать с доставкой летом. В частности, в это время года эксперты не рекомендуют заказывать на дом роллы и суши. Также в жаркую погоду лучше отказаться от салатов, заправленных майонезом. Есть риск, что его привезут несвежим.