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21 февраля, 12:24

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Ozon: измененная оплата доставки для продавцов относится к 3% заказов

В Ozon прокомментировали измененную оплату доставки для продавцов

Фото: 123RF/aapsky

Новые условия оплаты услуг по доставке заказа для продавцов Ozon относятся к небольшому числу отказов от покупок. Они составляют примерно 3% от всех возвращаемых товаров, рассказали в пресс-службе компании.

Газета "Ведомости" ранее сообщала, что маркетплейс планирует изменить условия оферты для продавцов, в частности, в отношении оплаты доставки товара до пункта выдачи заказов, постамата или до покупателя курьером.

В соответствии с новыми правилами в случае возврата или отмены заказа компания будет взимать с продавцов плату за услуги курьеров, писало СМИ. При этом ранее продавец оплачивал стоимость доставки только в случае выкупа товара.

В свою очередь, Ozon обратил внимание, что изменения внесли равные условия для всех случаев, когда курьер выполнил свою работу, но клиент не принял заказ. В случае отмены заказа до того, как он был передан курьеру, оплата за доставку не взимается.

Кроме того, по данным пресс-службы, при продаже и возврате товара продавцы маркетплейса всегда оплачивали стоимость "последней мили".

"Услуги "последней мили" предпринимателям оказывают наши партнеры, Ozon лишь перевыставляет счета от одной стороне к другой", – подытожили в компании.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники пожаловалась в ФАС на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен на электронику. Там отметили, что разница между ценой на маркетплейсе и в физической рознице составляет от 20 до 70%. В свою очередь, представитель службы сообщил, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

Российские ретейлеры электроники потеряли 16% от объема продаж из-за маркетплейсов

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