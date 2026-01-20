РПЛ изменила время начала трех матчей 19-го тура

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Российская Премьер-лига (РПЛ) скорректировала время начала трех матчей 19-го тура чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Изменения затронули встречи, которые запланированы на 28 февраля и 1 марта. "Динамо" (Махачкала) встретится с "Рубином" 28 февраля в 19:30. В этот же день пройдет матч между "Краснодаром" и "Ростовом" – в 14:30.

Московское "Динамо" и "Крылья Советов" проведут игру 1 марта в 13:00.

18-й тур РПЛ перед зимней паузой завершился победой "Краснодара" над столичным ЦСКА. Встреча окончилась со счетом 3:2. Благодаря победе "Краснодар" набрал 40 очков и возглавил турнирную таблицу. ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место. Второе место у петербургского "Зенита", а третье – у московского "Локомотива".

