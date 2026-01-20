В России предложили создать выставочную программу по религиозному туризму

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание комиссии по делам религиозных объединений при правительстве РФ, где было предложено создать в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!" выставочную программу, посвященную различным направлениям религиозного туризма в стране, сообщил секретариат зампреда правительства РФ.

Такую инициативу озвучил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. По его словам, программа призвана помочь религиозным организациям в развитии, популяризации и продвижении духовного и религиозного туризма.

"Мне кажется, это будет очень большой сегмент дополнительных интересов, которые приведут людей на этот форум, а также приведут туристических операторов", – заявил он.

В секретариате отметили, что Чернышенко поддержал данную инициативу. Уточнялось, что в 2026 году форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ в Москве с 10 по 14 июня. Мероприятие проводится фондом "Росконгресс" совместно с министерством экономического развития РФ при поддержке правительства.

Ранее сообщалось, что туристические проекты Москвы получили 26 наград в 2025 году. Одним из самых популярных международных фестивалей, прошедших в столице, стал "Китайский Новый год в Москве". Всего его посетили около 1,5 миллиона человек.