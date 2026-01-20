Цены на авиабилеты по РФ поднимались до 400% в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Цены на авиабилеты по России на предновогодние и новогодние даты поднимались до 400%. Об этом в беседе с ТАСС рассказал вице-президент "Альянса туристических агентств" России Алексан Мкртчян.

Эксперт указал на то, что дорожают билеты и на самолеты, и на поезд.

"Билет на поезд на февраль Москва – Сочи стоит примерно 7–8 тысяч рублей, а на 30 декабря билет на этот же поезд такой же категории –15 тысяч рублей, то есть железная дорога в 2 раза поднимала цены. То же самое авиакомпании, на 300–400%", – привел пример Мкртчян.

Он указал, что продажа на новогодние даты открывалась в июне. При этом летом билеты продавались за 6 тысяч рублей, однако позднее цены выросли до более 20 тысяч рублей.

Мкртчян подчеркнул, что высокая стоимость билетов и их дефицит приводят к тому, что все больше людей начинают путешествовать автомобилями.

"Грубо говоря, сейчас уже 65% людей приезжают на горнолыжные курорты машинами – в связи с этим возникает потребность в парковочных местах", – заключил эксперт.

Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год среди россиян. На столицу пришлось 20,6% всех отельных заказов в России, при этом данный показатель остается неизменным второй год подряд. Санкт-Петербург попал на второе место с долей 16,6%.

Казань с долей бронирования гостиниц 4,4% заняла третье место. На четвертом и пятом – Эстосадок с 4,2% и Адлер с 4,1%.