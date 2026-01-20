Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 19:16

Наука

Полярное сияние может появиться над европейской частью РФ в ближайшие 3 часа

Фото: 123RF.com/herosnow

Полярное сияние может появиться над европейской частью России в ближайшие 2–3 часа. Об этом рассказала пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, условия для наблюдения явления будут примерно такими же, как и прошлой ночью. Это может стать самым большим шансом увидеть свечение в этом году, так как активность Солнца идет на спад и пока неизвестно, когда произойдут новые мощные вспышки напротив Земли.

Ранее ученые рассказали, что пик геомагнитного шторма, который произошел ночью 20 января, завершился, но может возникнуть повторное усиление. Общая продолжительность геомагнитного события будет длиться не менее суток, а полная стабилизация возможна только через 2–3 суток.

Вместе с тем в ночь на 20 января над территорией России и европейской части континента были замечены одни из наиболее сильных в XXI веке полярные сияния. Их нижняя граница достигала широты около 40 градусов.

Новости регионов: яркое полярное сияние наблюдали в Новым Уренгое

Читайте также


наука

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика