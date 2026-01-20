Мужчина в Екатеринбурге нанял двоих человек с целью убийства экс-сожительницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи и полицейские в Екатеринбурге задержали двух мужчин и женщину, обвиняемых в попытке убийства по найму. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина, приходящийся бывшим сожителем пострадавшей, нанял двоих человек для расправы. Ими оказались мужчина и женщина 1990 и 1998 годов рождения. Первый должен был совершить преступление, а вторая – оказать содействие.

Все произошло 12 января, когда жертву облили кислотой в подземном паркинге, из-за чего та получила ожоги. Основным мотивом преступления следствие назвало личную неприязнь.

"Жидкость попала на различные части тела женщины, которая приняла активные действия, направленные на сопротивление преступному посягательству, вследствие чего фигурант не смог реализовать умысел на убийство и скрылся с места событий. Потерпевшей своевременно была оказана медицинская помощь, благодаря чему ее жизнь удалось спасти", – говорится в сообщении.

Все трое фигурантов были задержаны по горячим следам. Им предъявлены обвинения по статьям об организации покушения на убийство, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также о покушении на убийство по найму и пособничестве на него.

Суд уже арестовал заказчика преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения для двух других соучастников.

"Они оба (исполнитель и пособница. – Прим. ред.) и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно", – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, слова которого приводит РИА Новости.

