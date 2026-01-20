Форма поиска по сайту

20 января, 19:42

Политика

В РФ предложили выдавать "Семейную ипотеку" до рождения ребенка

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Депутаты партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили выдавать "Семейную ипотеку" до появления ребенка на свет, с 12-й недели беременности. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС.

По словам парламентариев, многие семьи, ожидающие ребенка, не могут решить жилищный вопрос из-за того, что "Семейная ипотека" предоставляется только после рождения ребенка. Им приходится либо отложить покупку жилья, либо обращаться за невыгодными кредитами под более высокий процент.

"Считаем необходимым разрешить оформление "Семейной ипотеки" начиная с 12-й недели беременности, на основании справки из женской консультации (например, формы № 087/у)", – указано в письме.

В документе уточняется, что в случае выкидыша или прерывания беременности по медицинским показаниям право на получение "Семейной ипотеки" будет прекращено с возможным перерасчетом условий кредита.

Депутаты отметили, что благодаря данной инициативе граждане получат справедливый доступ к льготной ипотеке и смогут заранее решать вопросы, которые касаются покупки жилья.

Ранее Минфин РФ опроверг ограничения для банков по "Семейной ипотеке". Там отметили, что льготная программа продолжает действовать. Крупнейшие банки страны выдают кредиты на текущих условиях.

