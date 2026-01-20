ChatGPT набрал высший балл по 9 предметам на вступительном экзамене в японские вузы

Фото: 123RF.com/arlettte

Чат-бот ChatGPT от американской компании OpenAI смог набрать максимальный балл по 9 предметам из 15 на вступительном экзамене в университеты Японии. Об этом говорится в отчете компании LifePrompt.

Среди предметов с максимальным баллом значатся математика, информатика, химия, основы биологии и физики, политика и экономика. Самым низким оказался результат по японскому языку.

В испытании, помимо ChatGPT, участвовали чат-боты Gemini и Claude Opus. При этом общая точность ответов чат-бота OpenAI составила 97%. Claude Opus получил высший балл по 3 предметам, а Gemini – по 2.

Компания проводит эксперимент с решением экзаменационных заданий с помощью ИИ уже 4-й год подряд. В 2024 году ChatGPT дал в среднем 66% верных ответов.

Ранее OpenAI запустила новую модель по генерации изображений ChatGPT Images. Она более точно следует инструкциям, позволяет подробнее редактировать изображения. Кроме того, модель будет работать в 4 раза быстрее, чем раньше.