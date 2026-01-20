Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 16:02

Технологии

ChatGPT набрал высший балл по 9 предметам на вступительном экзамене в японские вузы

Фото: 123RF.com/arlettte

Чат-бот ChatGPT от американской компании OpenAI смог набрать максимальный балл по 9 предметам из 15 на вступительном экзамене в университеты Японии. Об этом говорится в отчете компании LifePrompt.

Среди предметов с максимальным баллом значатся математика, информатика, химия, основы биологии и физики, политика и экономика. Самым низким оказался результат по японскому языку.

В испытании, помимо ChatGPT, участвовали чат-боты Gemini и Claude Opus. При этом общая точность ответов чат-бота OpenAI составила 97%. Claude Opus получил высший балл по 3 предметам, а Gemini – по 2.

Компания проводит эксперимент с решением экзаменационных заданий с помощью ИИ уже 4-й год подряд. В 2024 году ChatGPT дал в среднем 66% верных ответов.

Ранее OpenAI запустила новую модель по генерации изображений ChatGPT Images. Она более точно следует инструкциям, позволяет подробнее редактировать изображения. Кроме того, модель будет работать в 4 раза быстрее, чем раньше.

Читайте также


технологииза рубежом

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика