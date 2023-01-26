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26 января, 23:45

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Собянин: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" займет лидирующие позиции в стране

Собянин: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" займет лидирующие позиции в стране

Новости часа: в Зеленограде создают уникальный фармацевтический кластер

Новости часа: в Зеленограде запустили производственную линию на новом лекарственном заводе

Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

Собянин рассказал о принципах работы "Искреннего сервиса" в МФЦ, поликлиниках и больницах

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Сергей Собянин заявил, что 80% потребностей в онкологических препаратах для России будет закрыто благодаря созданию уникального фармацевтического кластера, который расположен на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва".

26 января на новом заводе в Алабушеве запустили первую линию по производству твердых лекарственных форм. Там будут разрабатывать и выпускать лекарства из собственной лаборатории, а это более 300 препаратов разных групп. В церемонии открытия нового завода по производству лекарств приняли участие мэр Москвы и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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