Собянин: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" займет лидирующие позиции в стране

Сергей Собянин заявил, что 80% потребностей в онкологических препаратах для России будет закрыто благодаря созданию уникального фармацевтического кластера, который расположен на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва".

26 января на новом заводе в Алабушеве запустили первую линию по производству твердых лекарственных форм. Там будут разрабатывать и выпускать лекарства из собственной лаборатории, а это более 300 препаратов разных групп. В церемонии открытия нового завода по производству лекарств приняли участие мэр Москвы и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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