Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода "Рено" в "Технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поручил отремонтировать бывший корпус завода "Рено", который станет новой производственной площадкой "Технополиса "Москва". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Правительство выделило на проведение первоочередных работ 260 миллионов рублей. Ранее корпус использовали под стоянку готовых автомобилей и хранение комплектующих.

О необходимости ремонта здания стало известно после технического обследования. Рабочим предстоит утеплить фасад и кровлю, переустроить помещение и обновить инженерные коммуникации. В отремонтированном корпусе разместят новых резидентов ОЭЗ.

Так, уже согласовано размещение производства коммунальной техники и малогабаритных гусеничных вездеходов.

Планируется, что за счет расширения производственной площадки "Печатники" станут основной базой для создания кластера электромобилестроения. Он объединит около 40 компаний. Планируется привлечь и инвесторов из других областей.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что строительство завода по производству сим-карт началось в "Технополисе "Москва".

Предприятие возведет компания "Исткомпис Рус", которая является резидентом особой экономической зоны.



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