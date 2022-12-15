Собянин: в столичном здравоохранении формируется медицинский электронный двойник москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заявил о формировании в столичном здравоохранении медицинского электронного двойника москвича. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании профессионального форума "Моя поликлиника".

"Сегодня практически все москвичи имеют электронную медицинскую карту. Не все пользуются ей регулярно, но половина пользуется уже как своим приложением", – сказал мэр.

По его словам, под электронным двойником москвича можно подразумевать медицинскую карту жителя с диагнозами, жалобами и другой информацией. Цифровизация системы здравоохранения позволяет собрать наибольшее количество медицинской информации о человеке и спрогнозировать дальнейшее течение заболеваний.

Мэр также обратил внимание на реформирование амбулаторного звена в Москве. Благодаря пересмотру властям удалось создать справедливые зарплатные условия для медиков.

"Не скажу, что она идеальна. Там много нюансов. Но все равно она более или менее справедлива", – сказал Собянин.

Ежегодная аудитория столичных поликлиник составляет около 100 миллионов человек в год, сообщил мэр. В стационар каждый москвич обращается не чаще чем одного раза в 8–10 лет.

Ранее Собянин постановлением продлил до конца 2023 года исследования эффективности онкопрепаратов в Москве. В рамках программы Москва предоставляет участникам исследований компенсационные выплаты на приобретение новых препаратов. С начала года более 600 пациентов получили свыше 650 миллионов рублей в качестве компенсации.



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