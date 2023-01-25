Собянин рассказал о концепции кластера "Ломоносов" инновационного центра МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основная концепция кластера "Ломоносов" – флагмана инновационного технического центра МГУ "Воробьевы горы" (ИНТЦ) – заключается в движении проектов от стадии "идея" до успешной технологической компании. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Резидентам кластера предоставляется полный спектр услуг и сервисов, необходимых для развития высокотехнологичных проектов, а также максимально благоприятный режим налогообложения", – написал мэр.

Он добавил, что страховые взносы в государственные внебюджетные фонды снизят до 14%.

По словам мэра, из 300 заявок на участие в проекте отобрали 44. Из этого следует, что на одно место претендовали 6 кандидатов. В общей сложности кластер будут инвестировать 50 вкладчиков, 25 из которых уже получили резидентский статус.

Некоторые из них уже начали свою деятельность в области медицины, геотехники и промышленной технологии, беспилотных систем и других.

Кластер "Ломоносов" открыли Владимир Путин и Сергей Собянин в среду, 25 января. Там свою работу представят компании, ориентирующиеся на научно-технологическую и внедренческую деятельность.

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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