Сергей Собянин рассказал о внедрении "Искреннего сервиса" в учреждениях здравоохранения

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин в персональном блоге рассказал о внедрении "Искреннего сервиса" в столичных учреждениях здравоохранения.

Специалисты сервиса помогают жителям решить повседневные вопросы в течение нескольких лет.

"И сегодня, выполняя свою работу, сотрудники центров "Мои документы" стараются сделать чуть больше, чем положено, посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение. Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы московских центров госуслуг", – отметил мэр Москвы.

Как объяснил Собянин, работа "Искреннего сервиса" строится на желании сотрудников приносить пользу горожанам. Необходимые навыки и знания специалисты центров госуслуг получают в корпоративном центре и академии. Тренеры центра помогают сотрудникам развивать устойчивость к стрессу, научиться избегать профессионального выгорания и сложных ситуаций в работе с людьми.

На фоне значительного отличия в работе учреждений с "Искренним сервисом" и без него в Москве реализуется задача по внедрению подобного уровня взаимодействия между сотрудниками и клиентами во многих других организациях, в частности принадлежащих сфере здравоохранения. Достойное качество услуг в столичных поликлиниках горожанам оказывают порядка 1,5 тысячи специалистов МФЦ.

В 2023 году, сообщил Собянин, специалисты центров госуслуг "Мои документы" начнут работать еще в шести городских стационарах. Главной целью работы сотрудников МФЦ в медучреждениях станет помощь пациентам с травмами, отравлениями, инфарктами и другими тяжелыми состояниями, когда человек нуждается в сочувствии и внимании.

Ранее мэр Москвы рассказал о преимуществах электронной карты москвича, которая содержит необходимые медицинские данные о пациенте. Удобство карты заключается в возможности обращения к ней как врача, так и пациента. Электронной медицинской картой, уточнил Собянин, пользуются практически все москвичи.

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