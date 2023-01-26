Фото: телеграм-канал SHOT

Заряженный огнемет найден у реки в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.

"На берегу реки Учи в Пушкине найден реактивный пехотный огнемет "Шмель", об обнаружении которого в полицию сообщил прохожий", – отметили в сообщении.

На место обнаружения оружия были вызваны специалисты, которые заявили, что огнемет заряжен, опломбирован и находится в положении для транспортировки. Кроме того, сотрудники полиции приступили к доследственной проверке.

Ранее сообщалось, что обломки, похожие на ракетные, нашел мужчина в Ростовской области в Усть-Донецком. Очевидец запечатлел на видео обломки ракеты, которые нашел на поле. Автор видео сообщил о найденном предмете местным властям, после чего не место были отправлены эксперты.

Кроме того, в Константиновске Ростовской области был найден упавший с неба разгонный блок ракеты. Позже глава районной администрации сообщил, что разгонный блок реактивного двигателя ракеты, обнаруженный спасателями, был уничтожен.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!