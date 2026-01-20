Подросток погиб на территории экспозиции военной техники в Якутске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Саха (Якутия)"

В Якутске 16-летний подросток погиб на территории экспозиции военной техники парка "Россия – моя история", сообщил глава города Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, школьника придавило тяжелой подвижной металлической деталью. Григорьев выразил соболезнования родителям погибшего ребенка.

"Обращаюсь ко всем родителям – не допускайте баловства и бесконтрольных игр детей на потенциально опасных объектах!" – подчеркнул глава города.

В СУ Следственного комитета России по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". С места инцидента изъяты предметы, которые имеют значение для установления причин и обстоятельств случившегося.

Помимо этого, назначены экспертизы, изучается соответствующая документация. Руководством следственного управления контролируется ход расследования.

В пресс-службе прокуратуры Якутии также указали на то, что по факту трагедии проводится проверка. По предварительной информации, школьник 2009 года рождения залез внутрь танка через нижний люк, получил травму при падении одной из конструкций и скончался на месте.

Причинам и условиям гибели ребенка, а также соблюдению законодательства и действиям должностных лиц будет дана оценка.

"Официальная информация о причинах и обстоятельствах произошедшего будет представлена по завершении всех оперативных мероприятий и служебной проверки", – указали в региональном Минобрнауки.

Ранее во Флориде 14-летние подростки в течение двух недель строили тоннель в так называемом сыпучем сахарном песке. В результате стены пещеры стали внезапно осыпаться, из-за чего дети оказались под тоннами мелкого песка.

Спасателям понадобилось 30 минут, чтобы опуститься на глубину 1,5 метра и освободить детей из-под насыпи.

В результате один из подростков умер на месте, а второй был госпитализирован в критическом состоянии. Через время его семья приняла решение отключить мальчика от систем жизнеобеспечения.

