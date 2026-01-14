Форма поиска по сайту

14 января, 16:47

Происшествия
Independent: подростки выкопали пещеру и оказались заживо погребены в ней во Флориде

Подростки во Флориде выкопали пещеру и оказались заживо погребены в ней

Фото: 123RF.com/alfazetchronicles

В американском штате Флорида 14-летние Деррик Хаббард и Джордж Уоттс выкопали пещеру, а после оказались заживо погребены в ней. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в поселке Инвернесс, который расположен примерно в 110 километрах к западу от американского города Орландо. По версии следствия, двое учеников средней школы решили построить тоннель в так называемом сыпучем сахарном песке, который свойственен для побережья Флориды.

Школьники рыли тоннель в течение двух недель. В результате стены пещеры стали внезапно осыпаться, из-за чего дети оказались под тоннами мелкого песка. Спасателям понадобилось 30 минут, чтобы опуститься на глубину 1,5 метра и освободить детей из-под насыпи.

В результате Хаббард умер на месте происшествия, а Уоттс был госпитализирован в критическом состоянии. Спустя время семья последнего мальчика решила отключить ребенка от систем жизнеобеспечения. Мать подростка Жасмин Уоттс заявила, что ее сын станет донором органов.

В настоящее время организован сбор средств для поддержки родных Хаббард и Уоттс. В свою очередь, в офисе шерифа сообщили, что дело рассматривается как несчастный случай. По данным правоохранителей, признаков преступной деятельности не выявлено.

Ранее в Бурятии 12-летнего мальчика засыпало грунтом во дворе дома во время игры, в результате чего он погиб. Ребенок отрыл углубление в большой куче грунта. Сверху он обвалился. Тело несовершеннолетнего извлекли из-под песка отец со старшей дочерью.

