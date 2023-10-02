В Бурятии ребенка засыпало песком во время игры, он погиб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Двенадцатилетнего мальчика засыпало грунтом во дворе дома во время игры, в результате чего он погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

По данным правоохранителей, малолетний проживал с семьей. Недалеко от их дома после земляных работ находилась большая куча грунта. 30 сентября в дневное время ребенок отрыл углубление в ней, после чего начал там играть.

В этот момент сверху кучи обвалился грунт, который в результате засыпал ребенка, уточнили правоохранители. Труп несовершеннолетнего извлекли из-под песка отец со старшей дочерью.

Следователи призвали россиян быть более бдительными и осторожными в вопросах безопасности детей. СК проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что правоохранители завели уголовное дело на женщину, которая подозревается в истязании трех дочерей. Происшествие случилось 26 сентября в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в Казани.

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