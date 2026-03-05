Форма поиска по сайту

Новости

05 марта, 12:25

Политика

Около 12 тысяч россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке

Фото: AP Photo/Michael Probst

Около 12 тысяч россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, людей вывезли самолеты МЧС и российские авиаперевозчики. Они действительно работают в чрезвычайных условиях и делают все возможное для продолжения этой работы, сказала дипломат.

Известно, что 259 граждан России покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля. В общей сложности с начала эскалации в регионе из Исламской Республики в Азербайджан уехали 1 317 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как Израиль и США атаковали Иран в рамках совместной военной операции. В качестве ответа Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в странах Персидского залива.

5 марта главы МИД ближневосточных стран и Евросоюза договорились провести экстренную онлайн-встречу. Главной темой разговора станут "последствия иранской агрессии".

Военные США доверили планирование операции против Ирана искусственному интеллекту

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
