20 января, 16:48

Культура

Последняя книга Джулиана Барнса "Исход(ы)" вышла в России

Фото: Getty Images/picture alliance/Horst Galuschka

Последняя книга английского писателя Джулиана Барнса "Исход(ы)" вышла в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательской группы "Эксмо-АСТ".

"В день 80-летия Джулиана Барнса издательство "Азбука" радо сообщить о международной премьере", – указано в сообщении.

С английского книгу перевела Елена Петрова. Как отметил Барнс, этот роман станет для него последним.

"Далее будет рассказана правдивая история, хотя и с некоторыми оговорками", – сказал он.

"Азбука" также намерена выпустить несколько омнибусов писателя в серии "Большие книги", куда войдут редкие тексты Барнса.

Ранее стало известно, что новый роман лауреата Нобелевской премии по литературе Ласло Краснахоркаи выйдет в России в 2026 году. Издательство "Корпус" выпустит роман "Возвращение барона Венкхейма". Книга будет выполнена в переводе Вячеслава Середы и Ольги Серебряной.

