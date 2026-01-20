20 января, 16:48Культура
Последняя книга Джулиана Барнса "Исход(ы)" вышла в России
Фото: Getty Images/picture alliance/Horst Galuschka
Последняя книга английского писателя Джулиана Барнса "Исход(ы)" вышла в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательской группы "Эксмо-АСТ".
"В день 80-летия Джулиана Барнса издательство "Азбука" радо сообщить о международной премьере", – указано в сообщении.
С английского книгу перевела Елена Петрова. Как отметил Барнс, этот роман станет для него последним.
"Далее будет рассказана правдивая история, хотя и с некоторыми оговорками", – сказал он.
"Азбука" также намерена выпустить несколько омнибусов писателя в серии "Большие книги", куда войдут редкие тексты Барнса.
Ранее стало известно, что новый роман лауреата Нобелевской премии по литературе Ласло Краснахоркаи выйдет в России в 2026 году. Издательство "Корпус" выпустит роман "Возвращение барона Венкхейма". Книга будет выполнена в переводе Вячеслава Середы и Ольги Серебряной.