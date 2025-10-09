Роман лауреата Нобелевской премии по литературе Краснахоркаи выйдет в РФ в 2026 году

Фото: ТАСС/EPA/Gyula Czimbal

Новый роман лауреата Нобелевской премии по литературе Ласло Краснахоркаи выйдет в России в 2026 году, сообщила пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".

Уточняется, что издательство "Корпус" выпустит роман "Возвращение барона Венкхейма". Книга будет выполнена в переводе Вячеслава Середы и Ольги Серебряной.

В пресс-службе напомнили, что российским читателям уже знакомы романы Краснахоркаи "Меланхолия сопротивления" и "Сатанинское танго".

О том, что писатель получил Нобелевскую премию по литературе, стало известно 9 октября. Ему присудили награду "за убедительное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".

В Нобелевском комитете уточняли, что Краснахоркаи является эпическим писателем центральноевропейской традиции, которая характеризуется элементами абсурдизма и гротескных преувеличений.

