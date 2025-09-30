Новый роман о ведьмаке "Перекресток воронов" Сапковского вышел в России

Фото: ast.ru

Новый роман Анджея Сапковского "Перекресток воронов", посвященный вселенной Ведьмака, поступил в продажу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

"Сегодня, 30 сентября, одновременно со всем миром в издательстве АСТ выходит долгожданный роман Анджея Сапковского "Перекресток воронов", – говорится в сообщении.

В издательстве отметили, что это первое произведение о Геральте, которое автор выпустил после более чем десятилетнего перерыва. Также это самый ранний роман саги, рассказывающий о юности главного героя – события начинаются практически сразу после того, как Геральт впервые покидает стены Каэр Морхена.

Стартовый тираж новинки в России составил 50 тысяч экземпляров. Помимо печатного издания, роман доступен в электронном и аудиоформатах через сервис "Яндекс Книги".

Издательство АСТ является эксклюзивным издателем произведений Сапковского в России с 1996 года. За это время общий тираж его книг приблизился к 3 миллионам экземпляров.

Ранее сообщалось, что автором обложки книги выступил Томек Пиоруновский. В описании к роману указывалось, что Геральт с двумя руническими мечами будет сражаться с монстрами и спасать невинных людей.