Актер Лиам Хемсворт рассказал о давлении из-за замены Генри Кэвилла в "Ведьмаке"

Фото: ТАСС/Zuma/Mario Mitsis

Австралийский актер Лиам Хемсворт, сменивший Генри Кэвилла в роли Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак", отказался от соцсетей, чтобы избежать потока негативных реакций. Об этом сообщает "Афиша Daily".

"Было много шума, и это стало мешать. Но я люблю кино и актерскую игру и не хочу, чтобы чужие мнения влияли на то, как я рассказываю историю", – отметил Хемсворт.

Предыдущий исполнитель роли Геральта Кэвилл публично поддержал коллегу, заявив о готовности с уважением передать ему эстафету.

Актриса Фрейя Аллан, играющая Цири, также призвала фанатов отнестись к Хемсворту непредвзято, отметив его профессиональную самоотдачу.

Премьера четвертого сезона сериала состоится 30 октября на Netflix. Проект уже продлен на пятый, финальный сезон.

Ранее продюсеры "Ведьмака" рассказали, как пройдет замена Кавилла на Хемсворта. Они заявили, что переход главной роли будет выполнен в духе оригинальных книг. При этом Кавилл показал выдающуюся актерскую игру, чтобы уйти "на высокой ноте".