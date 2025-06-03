В Сети вышел новый трейлер и первый геймплей "Ведьмака-4"

Студия CD Projekt RED представила первые геймплейные кадры из технического демо и трейлер игры "Ведьмак-4" на ежегодной конференции State of Unreal 2025. Ролик доступен на YouTube-канале IGN.

Зрителям решили продемонстрировать не полноценную игру, а лишь технологическую часть, чтобы оценить визуальные и технические возможности будущего продукта.

События в технодемо происходят в регионе Ковир, который станет новой игровой зоной. Сюжет будет связан с Цири, которая прибывает в эту местность для выполнения задания по убийству монстра.

В геймплейном ролике показано ее путешествие по горам и лесам, через которые она добирается до оживленного портового города Валдрест.

Во время трансляции CDPR и Epic Games представили ряд новых технологий движка Unreal Engine 5, которые будут использоваться в "Ведьмаке-4":



Unreal Animation Framework создает живую анимацию персонажей в динамичных сценах;

FastGeo Streaming позволяет быстро и плавно загружать большие локации;

Nanite Foliage создает детализированные леса и поля, сохраняя высокую производительность;

Mass AI управляет большим количеством неигровых персонажей с реалистичным поведением;

ML Deformer добавляет естественные движения мышц в анимацию персонажей.

Демонстрация проводилась на базовой версии PS5 с частотой 60 кадров в секунду и стабильной производительностью. Эти технологии будут доступны в Unreal Engine 5.6 всем разработчикам.

Ожидается, что четвертая часть "Ведьмака" выйдет после 2026 года. В CD Projekt RED заявили, что такой период был указан для большей ясности среди инвесторов. В настоящее время над ней работают 411 сотрудников.

Вместе с тем американская компания Rockstar Games перенесла релиз шестой части Grand Theft Auto (GTA). Теперь выход GTA 6 намечен на 26 мая 2026 года. При этом релиз пятой части GTA состоялся около 12 лет назад. Она стала второй самой продаваемой игрой в мире, было продано свыше 185 миллионов копий.

