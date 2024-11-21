Новую часть книги по "Ведьмаку" посвятят молодому Геральту

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Писатель Анджей Сапковский и журнал Nowa Fantastyka рассказали о следующей книге по "Ведьмаку" и ее обложке. Новая часть будет посвящена Геральту в молодом возрасте, сообщает Daily Afisha.

Произведение получило подзаголовок "Перекресток воронов". Автором обложки выступил Томек Пиоруновский. Она станет первым более чем за десять лет художественным произведением по "Ведьмаку".

"Вооруженный двумя руническими мечами, он (Геральт. – Прим. ред.) сражается с монстрами, спасает невинных людей. Всегда и везде он старается следовать неписаному кодексу, полученному от своих учителей и наставников", – указано в описании.

В Польше бумажные версии начнут продаваться 29 ноября, а электронную версию можно будет получить с 1 декабря.

В мае компания Netflix опубликовала тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак", в котором главную роль исполнил актер Лиам Хемсворт, заменив на этом посту Генри Кавилла. В минутном анонсе главный герой ведет лошадь Плотву по лесу сквозь туман и лишь в конце показывает зрителям свое лицо.

Ранее продюсеры сериала Стив Гоб и Томаш Багиньский рассказали, как пройдет замена Кавилла на Хемсворта. По их словам, переход главной роли будет выполнен в духе оригинальных книг.

