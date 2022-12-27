Фото: кадр из сериала "Ведьмак: Происхождение"; режиссер – Вики Джуисон, Сара О’Горман; производство – Netflix

Приквел "Ведьмака" может стать одним из худших сериалов в истории Netflix. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes зрители поставили мало положительных оценок.

Согласно данным сайта, всего 8% респондентов дали положительную оценку сериалу "Ведьмак: Происхождение". По мнению критиков, приквел снят на 38 из 100%. В настоящее время "Ведьмака" успели оценить более 1 700 обычных пользователей и зрителей, а также 24 специалиста.

В комментариях люди отметили плохо проработанные сюжет и диалоги, а также некачественную постановку спецэффектов. Пользователи низко оценили игру актеров и обвинили создателей сериала в некомпетентности. Комментаторы уверены, что приквел сильно уступает сериалу "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли.

Напомним, приквел "Ведьмак: Происхождение" – мини-сериал, вышедший на стриминговой платформе Netflix 25 декабря. В нем рассказывается о событиях, которые произошли за 1 200 лет до тех действий, описанных в оригинальной ленте.

Ранее сообщалось, что Netflix запланировал выпустить спин-офф "Ведьмака" под названием "Крысы". В мире писателя Анджея Сапковского "Крысы" представляют собой преступную организацию, членов которой покажут в третьем сезоне "Ведьмака". На данный момент официального подтверждения этим слухам нет.

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