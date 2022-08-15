Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" после COVID-19

Фото: кадр из сериала "Ведьмак"; режиссер – Алик Сахаров; производство – Netflix
Актер Генри Кавилл присоединился к съемкам третьего сезона сериала "Ведьмак" от Netflix после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".
Исполнитель роли Геральта находился на карантине почти три недели. Съемки сериала сначала были полностью остановлены, а затем съемочная группа приступила к работе над сценами, в которых нет главного героя.
Финальный этап производства сезона должен был завершиться в августе, однако теперь он будет окончен лишь к середине сентября.
Съемки третьего сезона сериала "Ведьмак" остановились из-за болезни Кавилла в конце июля. В его финальной серии зрители смогут увидеть Танеддский бунт, в котором будет задействован почти весь актерский состав шоу. Премьера продолжения сериала запланирована на 2023 год.
Второй сезон "Ведьмака" вышел в прокат 17 декабря 2021 года. Лента рассказывает о том, как Геральт и Цири отправились в школу ведьмаков Каэр Морхен, где принцесса начнет учиться боевым искусствам и магии. Тем временем за Цириллой активно ведется охота.
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