Названы лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии голливудских критиков

Фото: кадр из фильма "Белый лотос"; режиссер – Майк Уайт; производство – Rip Cord Productions
Стали известны лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии гильдии голливудских критиков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deadline.
Сразу пять наград от ассоциации голливудских критиков HCA TV Awards получил сериал "Белый лотос". Он победил в номинациях "Лучший мини-сериал", "Лучший сценарий мини-сериала или фильма", "Лучшая режиссура мини-сериала или фильма". Победителями еще двух номинаций стали актеры сериала Мюррей Бартлетт ("Лучший актер второго плана в мини-сериале") и Дженнифер Кулидж ("Лучшая актриса второго плана в мини-сериале").
Лучшей драмой критики признали сериал "Это мы", который транслировался на сетевом телевидении. Из категории проектов кабельного телевидения лучшими стали "Наследники" и "Лучше звоните Солу".
В комедийном жанре на сетевом телевидении победила "Начальная школа Эбботт", на кабельном – шоу "Что мы делаем в тени".
Лучшим мультсериалом признали "Рик и Морти".
Ранее стала известна дата премьеры мультфильма "Гарфилд" с Крисом Праттом. Она запланирована на 16 февраля 2024 года. В анимационном фильме Сэмюэл Л. Джексон озвучит отца рыжего кота Вика. Режиссером мультфильма выступил Марк Диндал ("Похождения Императора"). Сценарий написал Дэвид Рейнольдс ("В поисках Немо").
Культовый мультсериал "Бивис и Баттхед" вернется на экраны
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