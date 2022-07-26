Съемки третьего сезона "Ведьмака" остановили из-за коронавируса

Фото: кадр из сериала "Ведьмак"; режиссер – Алик Сахаров; производство – Netflix

Съемки третьего сезона сериала "Ведьмак" остановились в связи с тем, что актер Генри Кавилл, который исполняет главную роль, заболел коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Предполагается, что работа над шоу возобновится в последних числах июля или в начале августа. По графику съемки третьего сезона должны закончиться к сентябрю. Премьера продолжения "Ведьмака" от Netflix запланирована на 2023 год.

Второй сезон сериала "Ведьмак" вышел в прокат 17 декабря 2021 года. Лента рассказывает о том, как Геральт и Цири отправились в школу ведьмаков Каэр Морхен, где принцесса начнет учиться боевым искусствам и магии. Тем временем за Цириллой активно ведется охота.

