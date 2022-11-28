Студия Netflix может снять спин-офф "Ведьмака" – СМИ

Фото: YouTube/Netflix

Платформа для стриминга Netflix запланировала выпустить спин-офф "Ведьмака", проект будет носить название "Крысы". Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

"Крысы" в мире писателя Анджея Сапковского, который создал фэнтези-сагу, представляют собой преступную организацию, членов которой покажут в третьем сезоне "Ведьмака". На данный момент официального подтверждения этим слухам нет.

По информации портала, узнать о "Крысах" зрители смогут в седьмом и восьмом эпизодах третьего сезона оригинальной многосерийной картины. Также представители группировки появятся в четвертом сезоне "Ведьмака".

В мире Сапковского организация занималась грабежом, бандиты продавали сворованное в завоеванных Нильфгаардом местах. Известно, что на какое-то время Цири, одна из центральных героинь "Ведьмака", стала членом группировки.

В конце октября сообщалось, что разработчик компьютерных игр CD Projekt RED анонсировала ремейк первой части "Ведьмака" на движке Unreal Engine 5. Речь идет не о ремастеринге оригинальной игры, а о создании новой с нуля.



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