ДНК-экспертиза установит личность обнаруженного в Босфоре мужчины

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

ДНК-экспертиза потребуется для установления личности мужчины, чье тело найдено в Босфоре. Об этом в беседе с ТАСС заявили представители Генконсульства РФ.

"По предположению полиции, речь может идти об обнаружении тела пропавшего в заплыве спортсмена", – указали дипломаты.

Речь идет о российском пловце Николае Свечникове, который пропал еще 25 августа 2025 года во время заплыва через Босфор. По данным СМИ, спортсмен во время соревнований мог двигаться в неправильную сторону либо почувствовал себя плохо. Активные поиски Свечникова завершились 31 октября.

Лишь 20 января стало известно, что в проливе нашли неопознанное тело. По данным журналистов, погибший одет в костюм для плавания. Семью Свечникова уже вызвали на опознание тела.

