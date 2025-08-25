Российский пловец пропал во время заплыва "Босфор 2025"

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Мужчина пропал, сообщает РИА Новости со ссылкой на друга пловца Николая и родственницу спортсмена Алену.

Уточняется, что, по данным организаторов, дистанцию в 6,5 километра между Азией и Европой сумели преодолеть 2 665 из 2 896 зарегистрированных пловцов. Участие в заплыве принимали в том числе 450 россиян.

Соревнование проводилось в период с 10:00 до 14:00, после чего с 15:30 до 18:00 по проливу прошли несколько военных кораблей, участвовавших в фестивале Teknofest. Организаторы не уведомляли о каких-либо инцидентах. В первые полчаса заплыв сопровождался дождем, однако позже установилась солнечная погода.

Как рассказал журналистам Николай, Свечников приехал в Стамбул специально, чтобы принять участие в соревнованиях. В 17:00 после заплыва супруга спортсмена сообщила его другу, что он все еще не приплыл к финишу, однако его не начинали искать до 16:00. Собеседник СМИ также указал, что жена Свечникова намерена прибыть в Стамбул в понедельник, 25 августа.

Родственница пловца Алена обратила внимание, что осматривавший участников перед заплывом врач рассказал ей, что в последний раз Свечникова видели во время заплыва в Босфоре. По данным морской службы, последний сигнал от спортсмена был зафиксирован на берегу, после чего он пропал.

Вместе с тем собеседница агентства подчеркнула, что полиция Стамбула примет заявление о пропаже мужчины и начнет его поиски лишь спустя 24 часа с момента исчезновения. В свою очередь, организаторы заплыва заявили, что узнали о случившемся "в 22:00". Алена также обратила внимание, что пловец не знает турецкого языка.

Уточняется, что во время заплыва движение судов через Босфор приостанавливалось. Также было решено отменить значительное число паромных маршрутов. Безопасность на протяжении заплыва поддерживали катера полиции. Вместе с тем участников заплыва направляли лодки с волонтерами. В случае необходимости они должны были указывать спортсменам на необходимость изменить маршрут.

Ранее во время соревнований на открытой воде X-Waters Volga в Нижнем Новгороде скончался пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Трагедия произошла на завершающем этапе заплыва. Перед финишем Ионов почувствовал себя плохо и обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Спортсмен потерял сознание в момент эвакуации на лодку.