20 января, 16:11

Политика

Украинский суд заочно приговорил Януковича к 15 годам по делу о завладении землей

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Украинский суд заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за незаконное завладение земельными угодьями. Об этом сообщается в телеграм-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

По версии САП, в 2007 году Янукович, будучи на тот момент премьер-министром, принял ряд решений, что помогло вывести земли лесфонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельсовета Вышгородского района Киевской области из государственной собственности. Общая площадь участка составила 17,5 гектара.

Для этого сообщники экс-президента привлекали своих подчиненных для выделения им земли площадью до 1 гектара, а затем изменяли ее целевое назначение. В итоге это позволило передать все земли фирме, подконтрольной Януковичу, уверены в прокуратуре. Затем, в 2009–2011 годах, здесь возвели гостинично-ресторанный комплекс, который использовался Януковичем для своих нужд.

По данным САП, стоимость земельного участка составила свыше 500 миллионов долларов по нынешнему курсу.

Это уже не первое судебное решение в отношении экс-лидера Украины. Ранее один из судов Киева заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконного пересечения госграницы.

Указывалось, что в феврале 2014 года экс-президент Украины покинул страну и нелегально вывез за границу как минимум 20 человек из числа своего ближайшего окружения и военнослужащих управления государственной охраны.

